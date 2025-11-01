С этими заболеваниями лучше отказаться от уксуса в салатах

Кому следует дозировать его количество в рационе

Столовый, яблочный, бальзамический, винный, рисовый — все это он — уксус, который довольно широко используется в кулинарии, и даже в условиях обычной домашней кухни этот раствор входит в состав многих блюд. Однако некоторым категориям людей следует ограничить уксус в рационе. Например, не так активно применять его в заправках для салатов. С какими заболеваниями важно минимизировать потребление уксуса?

«Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, колите, панкреатите, холецистите — уксус противопоказан. Раствор способен раздражать слизистую оболочку органов пищеварения, усиливая воспалительные процессы и ухудшая состояние больного», — предупреждают гастроэнтерологи.

При патологиях печени и почек уксус может негативно влиять на функционирование этих органов, усугубляя проблемы с обменом веществ и выводом токсинов.





Гипотоникам и людям с низким давлением стоит осторожничать с любыми кислыми продуктами, потому что при их регулярном потреблении пусть и незначительно, но возможно дополнительное снижение давления.

Также тем, кто страдает аллергическими реакциями: у некоторых людей наблюдается индивидуальная непереносимость компонентов уксуса, проявляющаяся зудом, покраснением кожи, неприятностями с пищеварением.

«Детям раннего возраста нельзя давать пищу с уксусом: организм ребенка недостаточно сформирован, и воздействие кислоты может вызвать раздражение слизистой оболочки рта, пищевода, желудка и кишечника», — говорят врачи.

Многие приправы, включая уксус, рекомендуется ограничивать в рационе беременных и кормящих женщин. А еще людям, у которых повышена чувствительность зубной эмали, тоже не стоит увлекаться добавлением уксуса в блюда, поскольку это спровоцирует ее разрушение.

