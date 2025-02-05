Почему не нужно выпивать больше одного стакана кефира

Как это отразится на кишечном микробиоме

Кефир — полезный продукт для кишечной микрофлоры, однако и в его потреблении следует соблюдать меру. Выпить стакан кефира — значит помочь своему организму, а вот употребить литр — уже не совсем про здоровье.

«Стакан кефира содержит порядка 20 миллиардов полезных бактерий, а вот в целой упаковке их может быть уже до 100 миллиардов, что является чрезмерным количеством для здорового человека и тем более для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», — объясняют гастроэнтерологи.

То, что бактерии полезные, не значит, что их можно потреблять в неограниченном количестве. Помним, что во всем важна мера и от дозировки, в данном случае от размера порции, зависит, получит ли ваш организм преимущества.