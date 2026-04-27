Как сохранить стройность после 40

Предполагаются некоторые ограничения

Обменные процессы с возрастом имеют свойство замедляться, потому для поддержания стройности фигуры требуется больше усилий. Так, одним из наиболее работающих инструментов является ограничение алкогольных напитков в рационе.

«Спиртное только способствует накоплению жира в проблемных зонах — особенно на животе и боках, поэтому на диете и при необходимости удержать вес лучше исключить алкоголь. Такие напитки сами по себе имеют высокую калорийность, плюс они обычно совмещаются с жирной, сладкой и соленой пищей, что лишь осложняет похудение», — говорят диетологи.

Что до обязательного напитка, который способствует поддержанию всех процессов организма и также помогает в диете — это вода, ее нужно выпивать не менее полутора-двух литров в день.

Еще одно ограничение — это быстрые, а также крахмалистые углеводы, их потребление должно быть дозированным.

Читайте также: Почему женщинам нельзя пропускать завтрак.

Смотрите еще: Как один человек может переедать и недоедать одновременно.