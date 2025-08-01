Выгорание врача опасно для пациента

Как понять, что доктору нужны отдых и помощь

Усталость для врача дело обычное и поправимое, но вот выгорание равносильно профнепригодности и представляет опасность для пациента. Такой врач уже не может полноценно работать, а значит, спасать здоровье и жизни людей, которые к нему обращаются.

Среди признаков выгорания можно заметить изменившееся поведение врача: он становится циничным и эмоционально равнодушным к пациенту, он уже не видит, что перед ним живой человек с диагнозом. Работа таким врачом выполняется механически, он не входит в положение больного и не проявляет сочувствия. При выгорании врач вообще избегает контактов с пациентами, и чем более выражено истощение, тем безразличнее поведение доктора.

Выгоранию присуще постепенное развитие, а проявляется оно у каждого индивидуально. Для разных периодов времени первичными становятся те или иные признаки. Когда врач уже оказывается внутри выгорания, ему требуется профессиональная поддержка — психолога или даже психиатра.

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