Присосавшегося клеща нельзя смазывать маслом

Это повышает опасность насекомого

Клещи уже вовсю проявляют свою активность, и важно себя защитить от кровососущих, если вы отправляетесь на садовые работы или решили просто отдохнуть на природе.

Что делать, если клещ все же присосался, мы описывали здесь. А теперь давайте обсудим, чего категорически нельзя предпринимать, обнаружив на теле впившегося клеща?

«При нахождении кровососущего на участке тела ни в коем случае не используйте масло для обработки насекомого. Вопреки расхожему мнению, масло не становится причиной остановки дыхания клеща и не способствует его самоизвлечению. Нельзя также применять клей или еще какое-то подобное средство, чтобы закрыть клеща», — говорят эпидемиологи.

Дыхание эти насекомые осуществляют при помощи заднего прохода, и как только вы затыкаете их чем-либо, повышается агрессивность членистоногого. Это ведет к выплеску в организм всех вредных веществ, находящихся в пищеварительном тракте клеща, что лишь повышает риски заражения.

Количество инфекций, передающихся клещами, достигает полутора десятков, из них наиболее распространены энцефалит, боррелиоз, болезнь Лайма.