Причиной лишнего веса у женщин могут быть токсичные отношения

Как психосоматика сказывается на фигуре

Психосоматика лишнего веса у женщин показывает, как эмоции могут влиять на еду и ее потребляемое количество. Если обзавестись привычкой подсчета калорий, можно отследить, что именно толкает вас к перееданию. Осознанное отношение к питанию поможет контролировать калорийность рациона, а также позволит разобраться в своих отношениях с едой.

«Отношение женщины к своему телу зачастую формируется под воздействием мнения социума. Общество вынуждает женщину соответствовать стандартам красоты, что чревато постоянным стрессом и тревожностью, за которыми уже следует эмоциональное переедание — когда пища становится способом справиться с негативными эмоциями. Это явление встречается довольно часто, ведь проще съесть сладость, чем разобраться в своих переживаниях», — говорит психиатр районной больницы села Аргаяш Милена Музипова.





Другой причиной переедания бывают токсичные или неудовлетворительные отношения, в которых женщина стремится «заесть» свои боль и грусть. Пища для нее остается единственным «другом», который не осуждает и приносит, хоть и временное, но моментальное облегчение. Так образуется замкнутый круг: избыток калорий ведет к набору веса, а лишние килограммы — к тому самому комплексу неполноценности и стрессу.

«Нельзя забывать и о роли травматического опыта. Женщины, пережившие тяжелые события, например предательство, могут инстинктивно использовать лишний вес как защитный механизм. В таком случае тело делается своего рода броней, которая помогает скрыться от мира и его потенциальных угроз», — отмечает специалист.





Чтобы обрести желаемую фигуру и расстаться с комплексами, важно не только скорректировать питание и приобщиться к физической активности, но и поработать со своей психикой, и лучше делать это не самостоятельно, а в тандеме с экспертом.

В процессе снижения веса женщине важно понимать, что результатом ее работы должно стать не только красивое тело, но и обретение внутренней гармонии и самопринятия.

Читайте также: Как похудеть после новогодних застолий без вреда.