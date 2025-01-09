Как похудеть после новогодних застолий без вреда

Важно скорее восстановить привычный рацион

Новогодние праздники — время радости, общения с близкими и, конечно же, изобилия вкусной еды. Однако после частых застолий приходится задумываться о том, как вернуть свою физическую форму и избавиться от лишних килограммов. И тут, вместо вредоносных жестких диет, врачи советуют присмотреться к сбалансированному питанию.

В здоровом рационе должны быть овощи и фрукты — не менее 400 г в день, цельнозерновые продукты — здесь особенно важно проверять состав потребляемого хлеба, белки — это нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые и молочные продукты, полезные жиры, например орехи, авокадо, оливковое масло.

«Даже при значительном наборе веса за праздники для похудения устанавливайте реалистичные цели. Не стремитесь к мгновенным результатам. Оптимально худеть на 500—1000 граммов в неделю — так получится избежать стресса от строгих ограничений, не допустить срывов и потери мотивации, и, конечно, закрепить результат», — говорят диетологи.





Обратите внимание на размер порций. Используйте небольшие тарелки и старайтесь не отвлекаться во время еды на телевизор или телефон, чтобы лучше осознавать, когда вы насытились.

«Похудеть не удастся без соблюдения водного режима, помните об этом. Вода помогает поддерживать обмен веществ и способствует выведению токсинов. Старайтесь выпивать не менее 1,5—2 литров воды в день», — отмечают врачи.

Помимо правильного питания, верным помощником в снижении веса становятся физические нагрузки. Занимайтесь тем, что нравится, главное — регулярно и не менее 150 минут в неделю.

Обращайте внимание и на то, сколько вы спите. При дефиците сна случается гормональный сбой, для которого характерно повышение уровня гормона грелина, заставляющего нас есть больше.