Причина кашля может быть в заболевании желудка

Чтобы исключить это, нужно обследовать орган

Продолжительный кашель, беспокоящий порядка двух месяцев, иногда бывает вызван не легочной патологией, а проблемами желудочно-кишечного тракта — в 10—20% случаев симптом спровоцирован гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

«При ГЭРБ происходит заброс кислого содержимого желудка в отдел пищевода, оно может также доходить до гортани, вызывая раздражение кашлевых рецепторов, что проявляется першением и сухим кашлем. Зачастую при этом отсутствуют типичные симптомы, такие как изжога», — предупреждают гастроэнтерологи.

При постановке диагноза с жалобой на продолжительный кашель в первую очередь исключаются астма, синусит, инфекция, а после проводится гастроскопия или 24-часовая рН-импедансометрия, измеряющая кислотность в пищеводе.

