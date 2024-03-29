При посткоитальном цистите бессмысленно использовать антибиотики

Эта проблема иногда требует оперативного лечения

Иногда сексуальная жизнь может вместо удовольствия становиться причиной дискомфорта и болей внизу живота. Такая проблема, как посткоитальный цистит, знакома свыше 10% женщин, но не все они знают, как с этим справиться.

«Посткоитальный цистит является инфекцией мочевыводящих путей, спровоцированной половым актом. Женщины, которые буквально живут с этой проблемой годами, часто практикуют антибактериальную терапию. Да, это купирует обострение на текущий момент, но уже после следующего полового акта развивается новый эпизод цистита. Так у пациенток снижается качество жизни, они вынуждены постоянно принимать не только антибактериальную терапию, но и противогрибковые препараты, пробиотики», — говорит заведующая женской консультацией № 2 Городской клинической больницы № 1 Челябинска, акушер-гинеколог высшей категории Анастасия Рудакова.

Если у вас есть такая проблема, обратитесь к гинекологу. Врач может определить наличие влагалищной дистопии наружного отверстия уретры, когда уретра находится на передней стенке влагалища или очень близко ко входу во влагалище, — эта особенность присуща 10% женщин. Также возможна гипермобильность наружного отверстия уретры.

«Это означает, что во время полового акта наружное отверстие уретры заворачивается внутрь влагалища и большое количество микрофлоры половых путей поступает в мочевыводящие пути», — сообщает доктор.

Женщине может быть предложено оперативное лечение либо миниинвазивная процедура, при которой стабилизируется наружное отверстие уретры объемообразующими гелями на основе гиалуроновой кислоты.

«Филлер вводится под нижнюю стенку уретры, создается дополнительный упругий слой, более плотный, чем собственные ткани. Сужается нижняя треть уретры, она отдаляется от входа во влагалище, создается естественная преграда для микрофлоры», — отмечает гинеколог Анастасия Рудакова.

Процедура проводится под местным обезболиванием, длится она 20 минут, а эффекта хватает на период полутора-трех лет.

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