Препараты для похудения могут привести к беременности

Нормализация веса способствует фертильности

Уколы и прочие препараты, помогающие расстаться с лишним весом, могут также «посодействовать» в родительстве, даже при условии приема противозачаточных средств. Об этом медики узнали недавно, хотя не удивились.

«Появились данные, что уколам стройности и вообще средствам из группы агонистов глюкогоноподобного пептида удается повышать фертильность — способность к деторождению», — говорят гинекологи.

Когда врачам приходится решать проблемы бесплодия, среди факторов, мешающих стать родителями, значится и ожирение, потому женщинам и мужчинам с избытком веса рекомендуется сначала нормализовать массу тела, а после приступить к зачатию.

«Ожирение — это системное воспаление, ведущее за собой метаболические нарушения, так что вполне объяснимо, что репродуктивной функции становится сложно выполнять свою задачу», — отмечают доктора.

Помимо проблем с деторождением, ожирение вызывает повышенную утомляемость, осложняет дыхание, создает чрезмерную нагрузку на суставы, провоцирует сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и даже онкологию.