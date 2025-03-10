Когда пора снимать шапку в марте

Голову нужно защищать даже при плюсовой температуре

Весна уже начинает радовать первым теплом, потому людям хочется поскорее избавиться от лишней одежды. Но стоит ли спешить снимать шапку?

«Если воздух еще не прогрелся до +10°C, лучше ходить в шапке, особенно если имеются хронические заболевания, сниженный иммунитет и склонность к простудам», — предупреждают терапевты.

Тем, кто на здоровье не жалуется, можно отказаться от головного убора уже при +5°C. Однако при ветреной и дождливой погоде защита голове все же не помешает — это оградит вас от головных болей, нарушения кровообращения и других неприятностей со стороны здоровья.

Март — переменчивый месяц, и колебания температур для него типичны. Даже если день ожидается теплым, все же лучше прихватить с собой шапку на случай вечернего похолодания.