Весна уже начинает радовать первым теплом, потому людям хочется поскорее избавиться от лишней одежды. Но стоит ли спешить снимать шапку?
«Если воздух еще не прогрелся до +10°C, лучше ходить в шапке, особенно если имеются хронические заболевания, сниженный иммунитет и склонность к простудам», — предупреждают терапевты.
Тем, кто на здоровье не жалуется, можно отказаться от головного убора уже при +5°C. Однако при ветреной и дождливой погоде защита голове все же не помешает — это оградит вас от головных болей, нарушения кровообращения и других неприятностей со стороны здоровья.
Март — переменчивый месяц, и колебания температур для него типичны. Даже если день ожидается теплым, все же лучше прихватить с собой шапку на случай вечернего похолодания.