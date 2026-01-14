Почему зимой нельзя делать уборку дома реже

На первый взгляд пыли становится меньше, но все не так однозначно

Зимой многие замечают, что количество видимой пыли уменьшается, чего не скажешь о летнем времени, поэтому кто-то позволяет себе реже проводить уборку в доме. Но можно ли считать такое решение верным и подходящим для здоровья?

Даже если визуально грязи меньше, мелкие частицы пыли, шерсть животных, бактерии и грибковые споры продолжают накапливаться. Их концентрация увеличивается быстрее именно зимой, поскольку помещение проветривается не так часто, как в теплое время года. Регулярная уборка позволяет снизить количество этих раздражителей.

«При низкой температуре на улице воздух в квартире становится сухим из-за центрального отопления, что способствует активному распространению бактерий и вирусов, усиливающих вероятность заражения инфекциями. Людям с хроническими патологиями органов дыхания или аллергией особенно важно соблюдать чистоту в доме, чтобы не провоцировать свою болезнь», — говорят терапевты.

Если зимой в доме еще и пренебрегают проветриванием, это ведет к накоплению углекислого газа и токсичных веществ, выделяемых мебелью, отделкой и бытовой химией. Даже в мороз проветривать нужно обязательно. Когда вы дома, открывайте окно каждые полтора-два часа на 5—10 минут, а во избежание простуды переходите на это время в другую комнату.

