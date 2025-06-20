Восстановительный отпуск должен длиться три недели

О чем может говорить неспособность перейти в режим отдыха

Хотите полноценно отдохнуть в отпуске? Тогда берите для этого срок в три недели. Именно столько времени требуется организму для восстановления.

«В течение первой недели вы будете привыкать к тому, что работать не нужно, только во вторую неделю ваш мозг начнет отдыхать, и лишь в период третьей недели возможно наступление глубокого расслабления всего тела», — сообщают психологи.

Если же у вас никак не получается переключиться на отдых и вы все время занимаетесь делами, контролируя рабочий процесс в течение отпускных дней, есть вероятность, что у вас невроз, и с этим стоит обратиться к специалисту.