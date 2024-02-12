Почему в каши не нужно добавлять соль

Когда блюдо перестает считаться полезным

Правильно приготовленная каша может стать профилактическим средством от образования холестериновых бляшек, поскольку почти в каждой крупе, из которой можно сварить кашу, имеются компоненты, действие которых направлено на укрепление сердечно-сосудистой системы.

«Каша с молоком, сливками, сливочным маслом, зажаркой, фаршем или мясом уже не будет считаться диетической и не принесет всю свою пользу здоровью. А вот каша без дополнительных жиров поможет сердцу и сосудам. Также следует отказаться от привычки сыпать в кашу соль. Крупа уже содержит в себе вещества в виде натрия и хлора, компенсирующие добавленную соль», — предупреждают кардиологи.

Если же досаливать блюдо, появится вероятность потребить больше соли, чем нужно, а это задерживает в организме жидкость и провоцирует гипертонию.

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