Что указывает на «пересоленность» организма

По каким признакам понять необходимость сокращения соли в питании

Как узнать, что вы потребляете излишнее количество соли? Есть четыре простых проявления: вы всегда хотите пить (но у вас нет сахарного диабета); вы страдаете от регулярной отечности; считаете, что у овощей, хлеба и каш нет вкуса; у вас отмечаются эпизоды повышенного давления.

«При избыточном потреблении соли возрастают риски развития гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых патологий и катастроф, а также вероятность формирования остеопороза, почечных и желудочно-кишечных заболеваний», — говорят терапевты.

Отказаться от соли ее любителям сложно, но снижать ее уровень в пище необходимо. И это можно сделать при помощи пряностей, специй и трав, как свежих, так и сушеных: чеснока, лука, базилика, петрушки, розмарина, тимьяна, мяты, орегано, куркумы, имбиря и кайенского перца. Яркости блюдам добавит и лимонный сок, также вкусовые качества еды способны проявиться с яблочным или бальзамическим уксусом, а еще солоноватости продуктам придают посредством сухих водорослей.