Почему «соло‑мама» бывает опасна для ребенка

К чему иногда приводит решение родить «для себя»

Медики отмечают, что спрос на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) вырос в России практически на 50% за прошедшие четыре года. И главными претендентками на ЭКО являются одинокие женщины.

Часто к ЭКО обращаются дамы возраста 30—45 лет, которым удалось добиться успеха и финансовой независимости, но в личной жизни довелось столкнуться с изменой, абьюзом, эмоциональной холодностью мужчины, потому они решили жить в одиночестве и не искать партнеров, опасаясь повторения негативного сценария.

Правда, не для всех полное одиночество становится подходящим — тогда женщина желает родить ребенка «для себя» и отправляется на ЭКО.

«Опасность такого поведения в том, что с течением времени у этой матери возрастают риски развития нездорового чувства жертвенности и создания из своего ребенка „заместителя“ партнера», — говорят психологи.

Выбраться из подобного симбиоза обычно бывает тяжело. Уже у взрослых детей могут наблюдаться сложности по части сепарации и личных границ, а также невозможность создать здоровые отношения.

