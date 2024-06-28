Можно ли вырывать волосы из родинок

Какие последствия развиваются после этого

Родинки бывают разных форм и размеров, а из некоторых даже могут проглядывать волоски. Можно ли избавляться от такой растительности при помощи пинцета? Медики категорически не рекомендуют.

«Возвышающиеся над кожными покровами родинки и без того все время подвергаются внешнему воздействию, особенно трению. Если еще и волосы из них вырывать — это будет слишком травматично для образований и чревато неблагоприятными последствиями: меланомой, базальноклеточным или плоскоклеточным раком», — предупреждают дерматологи.

Единственное, что допускается, — это осторожное состригание волос ножницами, без касания родинок.

А еще такие родинки следует показывать врачу, чтобы решался вопрос об удалении и проведении последующего гистологического исследования образования.

Читайте также: Проверьте свои родинки по правилу ФИГАРО.