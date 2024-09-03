Нужно ли учить уроки вместе с ребенком

Часто взрослые ведут себя неправильно в этом вопросе

Тема выполнения домашних заданий остро стоит в жизни каждой семьи, где есть школьники. И многие взрослые, особенно родители первоклашек, задаются вопросом, нужно ли помогать ребенку с уроками или он в силах справиться сам?

«Я часто сталкиваюсь с родителями, которые все решают за детей. Родители спрашивают у меня: „Как лучше: учить уроки с ребенком или нет?“ Я задаю взрослым встречный вопрос: „А вы у ребенка спрашивали, как лучше для него самого?“ Важно знать, чего хочет сам школьник. Спросите, и дети дадут обратную связь», — говорит медицинский психолог областной психоневрологической больницы № 5 города Магнитогорска Оксана Казакова-Овечкина.

Вообще, когда ребенок учит уроки, родитель может просто быть рядом и тихо заниматься своими делами, но школьник при этом должен знать, что при необходимости можно обратиться к маме или папе за помощью.

«Иногда дети демонстрируют выученную беспомощность, как будто без взрослых они не справятся. Но это говорит о том, что дети по нам, мамам и отцам, скучают. Им нужно наше физическое присутствие и наши прикосновения. Помните: много объятий не бывает! Чем больше мы обнимаем дитя, касаемся его, тем лучше», — объясняет специалист.

И как бы ваш школьник ни учил уроки, один или с вами, необходимо позитивное подкрепление: нужно делать акцент на успехах.

«Категорически запрещено сравнивать своих детей с кем-то: с соседским сыном-отличником или прилежным старшим братом — неважно. Нельзя — и точка! Это прямой путь к тому, чтобы ребенок расхотел учиться. Сравнивать необходимо ребенка исключительно с его собственными успехами. Например, прежде он делал десять ошибок, а теперь — только три. Молодец? Еще бы! Хвалите своих детей», — предупреждает психолог.

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