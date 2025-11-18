Почему после путешествия человек попадает в дофаминовую яму

Как не впасть в депрессию с окончанием отдыха

Термин «дофаминовая яма» используется для описания чувства опустошенности, апатии и снижения мотивации, которое часто наступает после завершения яркого события, особенно по окончании путешествия. Можно ли избежать попадания в дофаминовую яму и как из нее выбраться, если такое случилось?

Основная причина возникновения дофаминовой ямы связана с работой системы вознаграждения мозга, ключевой частью которой является гормон и нейромедиатор дофамин. Во время путешествий мозг активно вырабатывает дофамин, связанный с ощущением новизны, удовольствия и достижения целей. Свежие впечатления, яркие эмоции и удовольствие от знакомства с новыми местами стимулируют выброс дофамина, создавая ощущение счастья и удовлетворения.

«После возвращения домой привычная рутина резко контрастирует с яркостью курортной жизни. Уровень дофамина снижается, и человек переживает состояние, называемое дофаминовым откатом или дофаминовой ямой. Организм испытывает дефицит позитивных стимулов, ранее наполнявших туристические дни», — объясняют психологи.

Помимо биохимического аспекта, важную роль играют психологические причины. Человек сталкивается с возобновлением повседневных обязанностей, рабочей нагрузки и бытовых проблем, что усиливает чувство разочарования и грусти. Привычный образ жизни кажется серым и унылым по сравнению с приключениями, испытанными в поездке.

В обычной жизни большинство людей не имеет такого количества новых ощущений и ярких эмоций, которые бывают в отпуске, что дополнительно сокращает концентрацию дофамина и усугубляет чувства пустоты и скуки.

Приходящее после отпуска состояние сопряжено с апатией и потерей интереса к обычным занятиям, подавленностью и упадком настроения, усталостью и отсутствием энергии, сложностью с концентрацией внимания и продуктивностью, тоской по отпуску и желанием снова отправиться в путешествие.





Как справиться с дофаминовой ямой:

• Начните планировать следующий отдых. Заранее намечайте дальнейшую поездку или интересное событие, которое будет вас вдохновлять. Осознание, что впереди ждет новое приключение, помогает поддерживать мотивацию и улучшает настроение.

• Поддерживайте активный образ жизни. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, помогая организму компенсировать недостаток дофамина. Занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и активные хобби позволяют легче пережить этот переходный период.

• Создавайте приятные ритуалы дома. Постарайтесь воссоздать некоторые элементы отдыха в обычной жизни: устраивайте вечера с просмотрами фильмов, готовьте блюда национальной кухни страны, которую посетили, слушайте музыку, сопровождавшую вас в поездке.

• Разнообразьте свою жизнь. Найдите новые увлечения и интересы, открывающие возможности для творчества и самовыражения. Это может быть изучение иностранного языка, танцы, рисование, волонтерская деятельность — все, что способствует повышению самооценки и степени удовлетворения жизнью.

• Общайтесь с близкими людьми. Общение с друзьями и семьей позволяет поделиться воспоминаниями и эмоциями, поддерживает хорошее настроение, укрепляет ваши связи и облегчает адаптацию после отпуска.

• Высыпайтесь и питайтесь правильно. Нормализация режима сна и сбалансированное питание крайне важны для здоровья нервной системы и стрессоустойчивости.

Читайте также: Двадцать способов проявить к себе заботу.

Смотрите еще: Люди практикуют цифровой детокс из‑за усталости от информации.