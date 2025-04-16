Сократить жизнь на семь часов способна одна порция алкоголя

Из-за вредных привычек человек теряет годы жизни

В российском Минздраве предупредили, что от одной порции алкоголя жизнь укорачивается на семь часов, а каждая сигарета отбирает у человека по 15 минут жизни. Легко представить, насколько губительным для организма становится сочетание этих пагубных привычек.

Если человек имеет пристрастие к курению и расходует ежедневно по пачке сигарет, он укорачивает свой век на десять и более лет. Не меньше вреда и от популярных ныне электронных устройств.

Из хорошего: наркологи отмечают, что при отказе от сигарет организм сразу запускает восстановительные процессы.