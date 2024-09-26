Как действует экстренная контрацепция

В течение какого времени можно прибегнуть к препарату

С целью предотвращения незапланированной беременности и, как следствие, снижения числа абортов был учрежден Всемирный день контрацепции, который ежегодно отмечают 26 сентября. Одним из возможных вариантов предохранения является экстренная контрацепция. Что это такое?

«Экстренная контрацепция — это метод предотвращения нежелательной беременности после незащищенного полового акта или неэффективности обычных методов контрацепции. Он основан на применении гормональных препаратов, которые влияют на овуляцию, оплодотворение и имплантацию яйцеклетки», — говорят гинекологи.

Основные механизмы действия экстренной контрацепции заключаются в следующем:

• подавление овуляции — препараты могут препятствовать овуляции, то есть выходу яйцеклетки из яичника;

• изменение состояния эндометрия — если овуляция уже произошла, экстренная контрацепция может затруднить имплантацию оплодотворенной яйцеклетки в матке;

• влияние на сперму — препараты могут также изменять свойства слизи шейки матки, затрудняя движение сперматозоидов.





Для достижения наибольшей эффективности экстренную контрацепцию рекомендуется принять как можно скорее после незащищенного полового акта, и лучше не позднее 72 часов, максимум — 120. Чем раньше будет принят препарат, тем выше вероятность предотвращения беременности.

«Эффективность экстренной контрацепции варьируется, но в целом она составляет около 75—89% при приеме в течение первых 72 часов. После этого результативность снижается, и препараты могут стать менее действенными», — сообщают врачи.

Одноразовое применение экстренной контрацепции обычно безопасно и не наносит серьезного вреда женскому здоровью. Однако частое использование может вызвать побочные эффекты в виде нерегулярных менструаций, тошноты и рвоты, головных болей, чувствительности груди, усталости и гормонального дисбаланса. Экстренная контрацепция не предназначена для регулярного использования и должна рассматриваться как крайний метод.

Если после приема экстренной контрацепции беременность все же наступила, доза гормонов, содержащихся в препарате, не оказывает негативного воздействия на развивающийся плод. Эти препараты не вызывают аборт и не опасны для уже случившейся беременности.