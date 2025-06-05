Признаки расщепляющей матери

Чем она опасна для ребенка

Расщепляющая мать — это мать с непроходящими страхами, которые могут быть как обоснованными, так и нет. У нее повышенная тревожность, потому она выставляет детям требование, чтобы они считались с тем, что «она мать и она переживает».

«Страхи такой матери представляют настоящую проблему даже для выросших детей, которым ежедневно приходится контактировать с матерью для „дачи отчета“. Дети постоянно звонят, успокаивают. Матери при этом удается держать жизнь своих детей под четким контролем, она навязчива и не соблюдает личных границ», — говорят психологи.

Признаки расщепляющей матери:

• Она одновременно может и любить, и ненавидеть. Всегда являет собой какую-то двойственность: то говорит ребенку, чтобы он стоял здесь, то он уже должен идти туда, и так далее.

• Дети для нее являются личным проектом, с которым можно делать все, что вздумается.

• Она будет отчужденной, холодной, властной, контролирующей, суровой.

• Ее обременяют страхи и подозрения, из-за высокой степени тревожности ей приходится продумывать каждую мелочь.

• Ей свойственно взламывать и разрушать личные границы своих детей, ее вторжение в личное пространство будет внезапным и пугающим, она занимается психологическим поглощением своих детей.





• На людях она кажется сдержанной, будет олицетворением самопожертвования и материнского героизма.

• Дома будет взрывной, агрессивной, манипулирующей, придирающейся, кричащей.

• Ее якобы любовь к детям в действительности представляет собой беспощадную жажду власти и эгоцентризм: ее интересы всегда выше, а то, что важно для детей, будет игнорироваться.

• У нее совершенно отсутствует критический взгляд на себя.

• Она заставит проявлять ребенка те чувства, которые ей нужны в настоящий момент. Например, потребует улыбаться, когда ребенок на грани слез.

Такое поведение часто связано с внутренними конфликтами матери, ее собственным детством, пережитыми травмами или недостаточной эмоциональной зрелостью. В результате формируется паттерн, при котором мать не может видеть или принимать сложность и многогранность ребенка, что влияет на его развитие и формирование здоровых отношений. Такая мать — причина серьезных психологических проблем у ребенка: низкой самооценки, тревожности, трудностей в установлении межличностных отношений.