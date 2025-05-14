Что провоцирует развитие гипертонии у детей

На какие симптомы стоит обратить внимание родителям

Гипертонией называют состояние, при котором артериальное давление стабильно превышает нормальные значения. Чаще патологией страдают взрослые, но она также может встречаться у детей.

«Причинами возникновения гипертонии у детей могут быть заболевания почек, врожденный порок сердца, эндокринные или генетические нарушения, онкологические и неврологические патологии. Гипертония может долгое время протекать бессимптомно и без коррекции способна привести к нарушению работы жизненно важных органов или ухудшить здоровье во взрослом возрасте», — рассказывает участковый педиатр детской городской клинической поликлиники № 6 Челябинска Вячеслав Ватропин.

Симптоматика гипертонии проявится в виде головных болей, быстрой утомляемости, расстройства сна, ухудшения зрения и шума в ушах, неоднократной смены настроения.

С целью профилактики гипертонии у детей рекомендуется придерживаться здорового образа жизни. Детям нужны физические упражнения, контроль массы тела, также следует регулярно измерять им давление.

«Всем детям измеряют давление при диспансеризации перед детским садом, в три года, перед школой, в шесть-семь лет, и далее с периодичностью раз в два-три года», — отмечает доктор.

Детям из группы риска по гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям важно проходить профилактический осмотр ежегодно.