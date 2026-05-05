Плюсы абдоминопластики после родов

Не каждая женщина может легко вернуться в добеременную форму

Время ожидания малыша и само появление его на свет — чудесные события, которые дарят много радости женщине, но, кроме хорошего, некоторым беременность и роды оставляют и неприятные сюрпризы в виде большого и обвисшего живота. Если раньше женщины смирялись с естественным ходом вещей, сегодня все больше современных мам не желают приносить свою красоту в жертву и решаются на абдоминопластику.

«Когда женщина не кормит малыша грудью, абдоминопластику, при отсутствии других противопоказаний, можно выполнить уже через полгода после родов. Если грудное вскармливание идет, операцию назначают с завершением периода лактации», — говорят пластические хирурги.

Преимущества абдоминопластики:

• удаление нависающего «фартука» — кожно-жирового избытка, который особенно бывает выраженным после проведения кесарева сечения;

• плоский живот и точеная талия — благодаря ушиванию диастаза укрепляется передняя брюшная стенка, а за счет липосакции женщина избавляется от избыточного скопления жира в области живота, талии и боков;

• исчезновение растяжек — большая часть из них останется в прошлом, поскольку в основном они локализуются в зоне ниже пупка, а эта часть берется в работу при абдоминопластике;

• скорое насыщение — во время приема пищи вы станете раньше чувствовать, что наелись. При ушивании мышечного диастаза объемы брюшной полости сократятся, поэтому желудок будет лишен возможности растягиваться — пространство будет ограничено;

• в качестве бонуса — абдоминопластика позволяет провести удаление имеющихся пупочных грыж, пациентке не надо ложиться на отдельную операцию.

