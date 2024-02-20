Планирование беременности важно для рождения здорового ребенка

Часто женщины обращаются к гинекологу позже, чем нужно

Незапланированная беременность становится мощным стрессом для пары. К сожалению, не все будущие родители являются приверженцами здорового образа жизни, ориентированного на вынашивание без осложнений и рождение младенца без патологий. Подготовка к беременности позволяет избежать основных рисков.

«Чаще всего женщина обращается в женскую консультацию после задержки месячных с положительным тестом или с результатом УЗИ, подтверждающим беременность. Первый визит к гинекологу обычно приходится на период 3—8-й недели гестации — это как раз время закладки внутренних органов эмбриона, когда отклонения могут стать фатальными», — говорит заведующая женской консультацией Городской клинической больницы № 6 Челябинска Ирина Николаева.

Чтобы узнать особенности подготовки, необходимо прийти к гинекологу за три-шесть месяцев до желаемой беременности. Это оптимальный срок для проведения необходимых обследований, консультаций узких специалистов, отказа от вредных привычек, приобщения к здоровому питанию. Особое внимание своему здоровью нужно уделить будущей матери с имеющимися серьезными патологиями, которые способны осложнить не только вынашивание, но препятствовать зачатию ребенка.