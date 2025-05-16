Переезд и стресс: что еще может вызвать аллергию у взрослого

Не все становятся аллергиками с детства

В большинстве случаев человек узнает о своей аллергии еще в детстве, но бывает и так, что нестандартная реакция организма на какой-либо раздражитель проявляется лишь во взрослом возрасте. Отчего это происходит?

Аллергия может быть связана с переменами в окружающей среде, например увеличением загрязнения воздуха или изменением климата.

«Переезд в новый регион или страну, иной образ жизни тоже бывают сопряжены с повышенным контактом с новыми аллергенами — определенными продуктами, пыльцой или бытовой химией, что иногда запускает неожиданные реакции», — говорят аллергологи-иммунологи.

Если у ваших близких родственников есть аллергии, вы находитесь в группе риска. Генетика играет важную роль в развитии аллергических реакций. И даже если у вас не проявлялась аллергия ранее, генетическая предрасположенность может «активироваться» в зрелом возрасте.

Сбои в иммунной системе, вызванные стрессом, заболеваниями или старением, способны привести к тому, что организм начнет реагировать на безвредные вещества как на угрозу, вызывая аллергические реакции.

«У женщин гормональные изменения, связанные с менструальным циклом, беременностью или менопаузой, тоже влияют на проявление аллергии. В это время иммунная система нередко дает активный ответ», — отмечают врачи.

Хронический стресс, плохое питание и недостаток физической активности ослабляют иммунную систему, что тоже делает организм более восприимчивым к аллергии.

Читайте также: Почему после переезда может портиться самочувствие.