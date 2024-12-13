Пальмового масла в конфетах можно не бояться

Вещество слишком демонизируют

Многие потребители приходят в ужас, если находят в перечне ингредиентов, из которых изготовлены сладости, пальмовое масло. Этот компонент подвергается критике уже не первый год, но так ли опасна продукция с ним для здоровья?

Использование пальмового масла в пищевой промышленности довольно распространено — этот компонент необходим, поскольку имеет особую полутвердую консистенцию, а изготовление сладостей требует как раз твердого жира.

«Когда-то твердые масла получали из жидких при помощи гидрогенизации. Такая технология опасна образованием вредных трансжиров. Теперь их применение ограничивается законодательством», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Пальмовое масло как раз дает возможность отказаться от такого технологического процесса. Сам же компонент относится к числу натуральных растительных продуктов, который при дозированном употреблении не навредит организму.





Бояться стоит технического пальмового масла, оно разнится с пищевым кислотно-жировым составом. Техническое масло обладает высокой концентрацией опасных окисленных жиров ввиду низкой степени очистки. Внушительная часть пальмового масла, ввозимого в Россию, приходится именно на пищевое. Риски нарваться на сладости с техническим маслом, конечно, есть. Скорее всего, стоимость таких конфет будет невысокой.

«Пищевое пальмовое масло организм усваивает, расщепляя его до воды и углекислого газа, как и другие жиры. Непереваренную часть — это порядка 4% — довольно просто выводит кишечник», — сообщает эксперт.

Отметим, что главный вред, получаемый от сладкого, кроется в огромном количестве сахара, потому есть конфеты постоянно и в больших объемах не стоит.

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