Освежить дыхание можно не только жвачкой

Помогут чай, зелень или яблоко

Освежить дыхание без использования жвачки или спрея можно с помощью простых и доступных народных методов. Вот несколько эффективных способов, которые помогут справиться с проблемой неприятного запаха изо рта.

Травяные чаи и настои. Чай из мяты, шалфея или петрушки освежает дыхание благодаря своим антисептическим свойствам. Пара чашек такого чая в день может значительно улучшить запах изо рта.

Петрушка и мята. Эта зелень содержит эфирные масла, способные нейтрализовать неприятный запах. Просто пожуйте свежую петрушку или мяту после еды — это быстро освежит дыхание.

Орехи и семена. Жевание орехов, таких, как миндаль, или семян, например, фенхеля позволяет избавиться от запаха. Названные продукты стимулируют слюноотделение, что способствует очищению полости рта.

Яблоки и морковь. Свежие фрукты и овощи не только полезны для здоровья, но и способствуют свежести дыхания, их текстурой удаляются частицы пищи и бактерий.

«Главное в свежести дыхания — здоровая полость рта, регулярная чистка зубов дважды в день и использование зубной нити — это избавит от пищевых остатков и бактерий, вызывающих запах. Не забывайте чистить и язык — на его поверхности скапливаются микроорганизмы, которые могут стать причиной неприятного запаха», — информируют стоматологи.

Чтобы дыхание было свежим, также нужно пить достаточное количество воды. Обезвоживание чревато сухостью во рту и развитием бактерий. Увлажнением легко этого избежать. Если добавить в воду лимон, он не только освежит вкус, но и подарит антибактериальные свойства.

Читайте также: О каком диагнозе может рассказать запах изо рта.