О каком диагнозе может рассказать запах изо рта

Неприятность нужно устранять, а не маскировать

Мучаетесь от неприятного запаха изо рта и все время покупаете жвачку или спрей для свежести ротовой полости? Не тратьте время понапрасну, а лучше выясните диагноз у доктора — начав лечение, вы сможете избавиться от симптома.

Проблема дурного запаха изо рта бывает скрыта не в зубах или деснах, а несколько глубже. Так, при неприятно сладком, фруктовом «аромате» нужно провериться на сахарный диабет.

«Кислым или гнилостным изо рта может отдавать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например при гастрите. Если же причина в язвенном поражении желудка или кишечника, запах может не только кислить, но и горчить», — информируют врачи.

С приторно-сладковатой «отдушкой» следует проверить состояние ЛОР-органов.

Также плохо, если в ротовой полости не проходит ощущение сухости, что бывает, когда поражены слюнные и слезные железы у человека с аутоиммунной патологией, такой, как красная волчанка, системная склеродермия и других.