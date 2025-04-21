Почему женщинам нужно больше сна

Недосып особенно плохо сказывается на представительницах слабого пола

Сон — важнейший элемент, от которого зависит состояние нашего здоровья, и его качество напрямую связано с физическим и психическим благополучием человека. Сон необходим всем, но при этом женщинам сна требуется даже несколько больше, чем мужчинам. Почему так?

«Женский мозг склонен к многозадачности. А чем больше мозг задействуется в течение дня, тем дольше времени ему требуется на то, чтобы восстановиться. Поэтому женщины должны спать по 7—9 часов, иначе недосып приведет к ряду проблем», — говорят нейробиологи.

Женщины часто ответственны за несколько ролей одновременно: супруги, матери, профессионала. Это может спровоцировать умственное и физическое истощение. Уделяя достаточно времени сну, женщины станут лучше справляться с этими обязанностями и повысят свою продуктивность.

На сон также влияют гормональные колебания: качество сна серьезно зависит от эстрогена и прогестерона. Воздействие гормонов на сон женщины могут ощущать в зависимости от фазы менструального цикла, в период беременности или менопаузы.

«К тому же у женщин и мужчин различаются циркадные ритмы — это биологические часы, регулирующие циклы сна и бодрствования. Исследования показывают, что женщины более зависимы от них и нередко вечерами испытывают сонливость раньше, чем мужчины. И лучше не игнорировать эти сигналы», — сообщают сомнологи.

Еще женщины сильнее подвержены стрессу и эмоциональным нагрузкам, что может негативно сказываться на качестве сна. Ложась в постель раньше, женщины могут дать себе дополнительное время для расслабления и восстановления.

Ученые доказали, что недостаток сна у женщин на 63% повышает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий. При нехватке сна также увеличены риски сахарного диабета, депрессии, проблем с весом. И конечно, недосып отражается на женском лице и настроении.