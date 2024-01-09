Диетологи рекомендуют употреблять различные растительные масла в умеренном количестве на постоянной основе. Жирами растительного происхождения обеспечивается поставка в организм природных антиоксидантов и токоферола — витамина Е, предупреждающего преждевременное старение.
«Главным преимуществом растительного масла является наличие в нем ненасыщенных жирных кислот, улучшающих деятельность сердечной мышцы», — отмечают эксперты.
Так, подсолнечное масло изобилует омега‑6 полиненасыщенными кислотами, профилактирующими сердечно-сосудистые патологии, оздоравливающими кожные покровы и нервную систему. Льняное масло богато омега‑3 полиненасыщенными жирными кислотами, тоже необходимыми организму.
«Растительным маслом снижаются значения холестерина, поскольку в продукте имеются фитостерины, направленные на борьбу с отложением холестериновых излишков и рисками формирования болезней миокарда», — говорят медики.
Растительное масло полезнее добавлять в готовые блюда, но и жарки на нем тоже не стоит так опасаться. Канцерогенные вещества образуются во время жарения лишь при очень высоких температурах — на кухне в домашних условиях так сильно масло, как правило, не раскаляется.
Максимум пользы организм получит, если включить в рацион не только подсолнечное и оливковое, но и прочие растительные масла типа льняного, тыквенного, кунжутного, авокадо и других.
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