Наушники могут необратимо травмировать слух

Что поможет сохранить способность хорошо слышать

Примерно каждый третий визит к лор-врачу связан с заболеваниями органов слуха. Для определения верной тактики лечения и улучшения слуховой функции доктору нужно разобраться в причине, вызвавшей проблему. А причин этих бывает достаточно.

Слух снижается от:

• острого или хронического отита;

• вирусных инфекций: ковида, гриппа, паротита, герпеса и других;

• нарушенного кровоснабжения во внутреннем ухе и центральном отделе слухового анализатора при гипертонической болезни;

• сбоев в обменных процессах у пациентов с эндокринными патологиями;

• церебрального атеросклероза, шейного остеохондроза, нестабильности в шейном отделе позвоночника;

• воздействия шума на производстве, контакта с промышленными и бытовыми химическими веществами, приема некоторых препаратов;

• механических травм, повреждающих височную кость и внутреннее ухо, в том числе дорожно-транспортных, акустических или баротравм;

• возрастных изменений — с годами слуховая функция постепенно угасает, а появление первых тревожных сигналов можно обнаружить уже после 40 лет. Причем сам пациент не всегда замечает проблему, она диагностируется при аппаратном исследовании.

«Теперь общество, в особенности молодежь, подвергает свой слух повышенной акустической нагрузке, воспринимая возможность слышать как данность и не уделяя внимания заботе об органах слуха. На фоне длительного прослушивания музыки через наушники со временем наблюдается притупление слуховой функции, а посещение дискотек и концертов может нести в себе опасность воздействия экстремальных уровней звука, что чревато острыми акустическими травмами, при этом не всегда обратимыми», — предупреждают оториноларингологи.





Чтобы сохранить слух, нужна безопасная практика слушания с ограничением уровня громкости, особенно при использовании наушников, которые несут риски серьезных повреждений слуха. Дозированным должно быть и время звукового воздействия. Места, где повышена концентрация шума, являются сильным раздражителем, переутомляющим слуховой анализатор, потому их лучше избегать. Когда профессиональная деятельность предполагает воздействие шумов, важно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов слуха.

Необходимо бережно ухаживать за наружным ухом, проходить своевременную и детальную диагностику и лечение воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и уха, а также сосудистых патологий, целесообразно приводить артериальное давление к норме, контролировать показатели липидов и глюкозы в крови и соблюдать назначения врача.

При наличии жалоб на слух нужно скорее обратиться за медицинской помощью. Сегодня специалисты владеют микрохирургическими техниками, восстанавливающими целостность и нормальную анатомию структур среднего и внутреннего уха, что способно возвратить человека в мир звуков.

