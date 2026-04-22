На риски сердечно-сосудистой патологии укажет гомоцистеин

Аминокислота влияет на развитие серьезных заболеваний

Когда в крови повышается уровень гомоцистеина, человек делается более подверженным инфаркту, инсульту, атеросклерозу, тромбозу, тромбоэмболии, патологии плода при беременности или невынашиванию. Плохо то, что ощутить, что количество этой аминокислоты возросло, человек не может.

«При низкой концентрации гомоцистеина организм не страдает, а вот высокие значения нежелательны для здоровья. Возросший показатель означает, что организм подвергается токсической нагрузке. Когда гомоцистеин у взрослого любого пола достигает 12 мкмоль/л — это плохо, для женщин в период вынашивания угроза наступает уже с числа 8», — говорят кардиологи.

Гомоцистеин синтезируется в организме, в норме он должен быть преобразован в метионин и цистеин — это тоже аминокислоты. Для успешности такой трансформации нужна фолиевая кислота и витамины В6 и В12 — при дефиците этих компонентов формируется гипергомоцистеинемия, и это может быть диагностировано у 60% населения.

Повышаться гомоцистеин склонен и при наследственной ферментопатии, сахарном диабете, почечной дисфункции, тяжелом псориазе, гипотериозе, гиподинамии, болезнях кишечника, на фоне приема определенных лекарств, при злоупотреблении кофе и животными белками, а также от курения.

«Профилактический анализ на уровень гомоцистеина можно сдавать всем, но пациентам с сахарным диабетом, ишемией, отягощенной наследственностью (сердечно-сосудистые патологии, тромбозы), при планировании беременности, зависимым от вредных привычек (курение, алкоголь), ведущим малоподвижный образ жизни и людям пожилого возраста важно особенно тщательно следить за данной аминокислотой», — предупреждают медики.

В случае неудовлетворительных результатов анализа назначается лечение и контроль показателей после терапии. Если же гомоцистеин не повышен, проверять его чаще, чем раз в год, нецелесообразно.

Читайте также: Можно ли долго прожить с тромбом.

Смотрите еще: Холестерин может повыситься по неожиданным причинам.