Проверьте свои родинки по правилу ФИГАРО

Врачи стали чаще диагностировать меланому

В последнее время медики отмечают рост заболеваемости меланомой среди населения России. Показатель увеличивается примерно на 5 процентов в год. Врачи связывают такую статистику с распространением европейского типа одежды, то есть максимальным оголением участков тела, и, конечно, культом загара.

«Меланома относится к агрессивному, стремительно развивающемуся заболеванию. Порой из маленькой родинки рождаются большие проблемы, поскольку меланоме присуще быстрое метастазирование в отдаленные органы и системы», — предупреждают дерматологи.

Один из методов диагностики, позволяющих отследить самостоятельно состояние родинок, — это правило ФИГАРО.

На опасную родинку укажут:

• Форма — родинка вздута над поверхностью;

• Изменения — типично ускорение роста;

• Границы — они ажурные, неправильные, изрезанные;

• Асимметрия — половинки родинки зеркально несхожи;

• Размер — критическая величина представлена образованием, чей диаметр свыше 6 мм;

• Окраска — цвет родинки является неравномерным, родинка имеет включения хаотичных черных, синих, розовых или красных пятнышек.

Если ваша родинка изменилась, срочно покажитесь врачу!