Можно ли подхватить инфекцию при покупке шапки

Какие проблемы могут развиться с кожей головы и волосами

Выбирая шапку в магазине или на маркетплейсе, вы можете переживать, что до вас изделие уже кто-то мог примерять, и не исключено, что делалось это даже неоднократно. В связи с этим возникают опасения подцепить какую-то инфекцию и пострадать от выпадения волос, если у предыдущего человека были проблемы со здоровьем кожи головы. Так ли это на самом деле?

«Да, патогены, если таковые имеются на шапке, могут проникнуть в кожу головы, но только в том случае, если ваша кожа была каким-то образом повреждена. Если же кожный покров цел, а иммунитет не сбоит, организм весьма эффективно справляется с бактериями и грибками, находящимися в окружающей среде», — говорят трихологи.

В теории от шапки возможно подхватить и педикулез, но вши не становятся причиной выпадения волос. Как и химические растворы, которыми могут быть обработаны шапки. Максимум, что произойдет, — это развитие дерматита или аллергического зуда, если ваша кожа отличается особой чувствительностью.

Чтобы обезопасить себя, не следует заниматься подбором головного убора при повреждениях кожи головы. Также важно внимательно осмотреть изделие перед примеркой на предмет явных угроз. А еще после покупки стоит постирать шапку, ориентируясь на инструкцию, и только после спокойно носить.

Читайте также: Зачем надо стирать новую одежду.