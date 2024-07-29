Как правильно надевать компрессионные чулки

В каких случаях они необходимы

Компрессионные чулки — это специальное медицинское изделие, предназначенное для улучшения венозного кровообращения и предотвращения различных заболеваний вен. Они особенно полезны для людей, страдающих от варикоза, тромбофлебита, хронической венозной недостаточности. Однако использование компрессионного белья рекомендуется не только при этих патологиях.

Компрессионные чулки нужны:

• людям, имеющим предрасположенность к венозным заболеваниям (отягощенная наследственность);

• тем, кто проводит много времени на ногах или, наоборот, сидит в течение длительного времени (офисные работники, водители);

• беременным женщинам, особенно во втором и третьем триместре;

• пациентам, перенесшим операции, — важно для предотвращения тромбообразования;

• спортсменам для ускорения восстановления после нагрузок;

• во время авиаперелета.

«Если у вас есть предрасположенность к венозным заболеваниям, компрессионные чулки следует носить ежедневно. Рекомендуется надевать их утром, сразу после пробуждения, до того как вы встанете с постели. Это позволит избежать застоя крови в венах. Необходимость ношения чулок и длительность их использования лучше согласовать со своим врачом», — говорят флебологи.





Как правильно надевать компрессионные чулки:

• Подготовьте чулки: убедитесь, что чулки чистые и сухие. Также стоит использовать специальные перчатки, чтобы избежать повреждения ткани при натягивании.

• Расположитесь удобно — лучше всего надевать чулки в положении сидя на краю кровати или стула.

• Соберите чулок — сложите его так, чтобы плотная часть находилась внизу, а верхняя была присборена.

• Надевайте чулок на пальцы, постепенно вытягивая его вверх по ноге. Не делайте резких движений, чтобы не испортить материал.

• Выровняйте чулок — убедитесь, что он правильно расположен — без складок и перекрытий. Он должен плотно облегать ногу, но не стягивать.

«Какую степень компрессии выбрать? Это зависит от состояния ваших вен и рекомендаций врача», — отмечают специалисты.

Степень компрессии:

• 15—20 мм рт. ст. — профилактический уровень, подходит для людей с легкими признаками венозной недостаточности и для тех, кто много времени проводит на ногах;

• 20—30 мм рт. ст. — для людей с уже проявляющимися варикозными венами и хронической венозной недостаточностью;

• 30—40 мм рт. ст. и выше — назначается только врачом для лечения серьезных венозных заболеваний.