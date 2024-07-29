Компрессионные чулки — это специальное медицинское изделие, предназначенное для улучшения венозного кровообращения и предотвращения различных заболеваний вен. Они особенно полезны для людей, страдающих от варикоза, тромбофлебита, хронической венозной недостаточности. Однако использование компрессионного белья рекомендуется не только при этих патологиях.
Компрессионные чулки нужны:
• людям, имеющим предрасположенность к венозным заболеваниям (отягощенная наследственность);
• тем, кто проводит много времени на ногах или, наоборот, сидит в течение длительного времени (офисные работники, водители);
• беременным женщинам, особенно во втором и третьем триместре;
• пациентам, перенесшим операции, — важно для предотвращения тромбообразования;
• спортсменам для ускорения восстановления после нагрузок;
• во время авиаперелета.
«Если у вас есть предрасположенность к венозным заболеваниям, компрессионные чулки следует носить ежедневно. Рекомендуется надевать их утром, сразу после пробуждения, до того как вы встанете с постели. Это позволит избежать застоя крови в венах. Необходимость ношения чулок и длительность их использования лучше согласовать со своим врачом», — говорят флебологи.
Как правильно надевать компрессионные чулки:
• Подготовьте чулки: убедитесь, что чулки чистые и сухие. Также стоит использовать специальные перчатки, чтобы избежать повреждения ткани при натягивании.
• Расположитесь удобно — лучше всего надевать чулки в положении сидя на краю кровати или стула.
• Соберите чулок — сложите его так, чтобы плотная часть находилась внизу, а верхняя была присборена.
• Надевайте чулок на пальцы, постепенно вытягивая его вверх по ноге. Не делайте резких движений, чтобы не испортить материал.
• Выровняйте чулок — убедитесь, что он правильно расположен — без складок и перекрытий. Он должен плотно облегать ногу, но не стягивать.
«Какую степень компрессии выбрать? Это зависит от состояния ваших вен и рекомендаций врача», — отмечают специалисты.
Степень компрессии:
• 15—20 мм рт. ст. — профилактический уровень, подходит для людей с легкими признаками венозной недостаточности и для тех, кто много времени проводит на ногах;
• 20—30 мм рт. ст. — для людей с уже проявляющимися варикозными венами и хронической венозной недостаточностью;
• 30—40 мм рт. ст. и выше — назначается только врачом для лечения серьезных венозных заболеваний.