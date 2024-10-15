Может ли травма груди вызвать онкологию

Ткани железы порой претерпевают из‑за этого изменения

Если случайный удар пришелся в область молочной железы, может ли это грозить онкологическим процессом в дальнейшем? Такой вопрос порой возникает у женщин, ведь ткани груди настолько нежные, что даже толчок в набитом общественном транспорте в эту область может отозваться сильным дискомфортом.

«Научные исследования не подтверждают прямую связь между ударами или травмами груди и развитием рака молочной железы. Онкология, включая рак груди, возникает из-за сложного сочетания генетических, гормональных и экологических факторов. Травмы могут вызвать воспаление или другие реакции в тканях, но это не является прямой причиной рака», — сообщают онкологи.

Определенные исследования указывают на то, что травмирование способно временно изменить состояние тканей и даже привести к жировому некрозу, но нет убедительных данных о том, что оно провоцирует рак. Иногда при наличии опухоли полученная ранее травма может быть просто совпадением, а не причиной. Врачам известны ситуации, когда после случайной травмы женщины обращали пристальное внимание на состояние своих молочных желез и только потому, что уделили своей груди время, провели самообследование и записались на консультацию, узнавали о раке, но причиной онкологии была не травма.

Если вы беспокоитесь о здоровье своей груди, потому что заметили в ней изменения, лучше посетить врача для диагностики.

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