Какие симптомы указывают на рак груди

Как часто нужно проходить обследование

Ежегодно в России регистрируется 70 тысяч случаев рака молочной железы, 75% из них выпадает на женщин старше 50 лет. Уже многие годы октябрь считается международным месяцем борьбы с онкологией груди, а розовая ленточка является символом просветительской кампании.

«Рак молочной железы — злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно и безболезненно. Поэтому так важно проходить ежегодную диспансеризацию и научиться самообследованию», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Как проводить самообследование молочных желез

• Выберите время — лучше всего проверяться через несколько дней после окончания менструации, когда грудь менее чувствительна.

• Встаньте перед зеркалом, опустите руки вдоль тела и осмотрите свою грудь, затем поднимите руки над головой и тоже убедитесь в отсутствии трансформаций. Поднимите одну руку за голову, а второй прощупывайте область груди на предмет изменений, затем проверьте вторую грудь.

• Лягте на спину, положите одну руку под голову и другой рукой проведите по всей поверхности груди, включая подмышечную область, осторожно надавливая пальцами на каждый участок. Обратите внимание на любые уплотнения или изменения. Повторите манипуляции со второй железой.

• Сожмите сосок двумя пальцами, чтобы убедиться в отсутствии выделений, также проверьте второй.





Симптомы, которые должны насторожить: уплотнения или образования в груди или подмышечной области; изменения в форме или размере груди; любые выделения из сосков; другая форма или втяжение соска; проблемы с кожей груди (покраснения, ямочки, шелушения); боли в груди, не связанные с менструальным циклом. С тревожными проявлениями нужно немедленно посетить врача!

Самообследование груди рекомендуется проводить один раз в месяц, желательно в одно и то же время после менструации.

Женщинам нужно ежегодно бывать у гинеколога и в том числе проверять грудь, а при наличии подозрений на патологию молочной железы обращаться к маммологу. До 40 лет каждый год следует делать УЗИ молочных желез на 6—12-й день цикла, после 40 — раз в два года показана маммография, однако при имеющихся рисках маммографию могут назначать и раньше.

«Если в вашей семье были случаи рака груди, стоит обсудить с врачом возможность генетического тестирования на вероятность мутаций BRCA1 и BRCA2», — отмечают специалисты.

Рак груди поддается терапии, особенно на ранних стадиях. Чем скорее будет выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение и полное выздоровление. Регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью играют ключевую роль в своевременном обнаружении и лечении.