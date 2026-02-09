Может ли пицца считаться полезной

Пора пересмотреть отношение к блюду

Пицца — в привычном понимании блюдо про удовольствие, а не про пользу. Пицца — это когда хочется полакомиться хрустящей корочкой и вкусной начинкой или нет времени готовить. Пицца — это еда при хорошем случае, как, например, сегодня — Международный день пиццы. Чем не повод заказать или даже приготовить символ итальянской культуры? Тем более что современные тенденции здорового образа жизни заставляют пересмотреть отношение даже к такому блюду, находя способы сделать пиццу максимально полезной.

Традиционная итальянская пицца готовится из натуральных ингредиентов, богатых витаминами и минералами. Потому, контролируя процесс приготовления блюда, качество продуктов и размеры порций, пиццу можно вписать в рацион даже тех, кто к своему питанию очень строг.

Основа пиццы — это тесто, которое чаще всего замешивают из муки высшего сорта, воды, соли и дрожжей, но существуют альтернативные варианты, включающие цельнозерновые продукты — источники клетчатки. Классический томатный соус для пиццы — ценный поставщик ликопина — мощного антиоксиданта, способствующего снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Сыр относится к молочным продуктам, а это кальций, необходимый для укрепления костей и зубов. Сыр моцарелла, часто используемый для пиццы, насыщен белком и витамином B12. Масло — если брать оливковое первого холодного отжима, — даст организму полезные мононенасыщенные жиры, снижающие уровень холестерина в крови. Свежие овощи повышают ценность блюда, обогащают его витаминами и микроэлементами.

«Кроме полезных компонентов, в пиццу могут попасть и вредные: так, некоторые виды колбасы и ветчины содержат нитраты и нитриты, используемые в качестве консервантов. Эти вещества потенциально опасны для здоровья, поэтому рекомендуется выбирать мясные ингредиенты, прошедшие минимальную обработку», — говорят диетологи.

Чтобы сделать пиццу полезнее, выбирайте тонкую основу из цельнозерновой муки, отдавая предпочтение свежему домашнему тесту, старайтесь соблюдать умеренность с количеством сыра, добавляйте больше свежих овощей и зелени, избегайте колбасных изделий с высоким содержанием жиров и натрия.

