Почему сыр надо воспринимать как лакомство

Сколько сыра можно съедать в день без вреда

Любовь к сыру обусловлена аминокислотой фенилэтиламином — это нейромедиатор, отвечающий за влюбленность. Данное химическое соединение способно вызывать чувство эйфории. Подобная аминокислота также содержится в шоколаде и сосисках. По этой причине многие считают сыр лишь калорийным лакомством. И несмотря на то, что этот продукт содержит в себе немало полезных компонентов, его потребление, действительно, следует дозировать.

«Сыр дает организму белок, кальций, витамины группы B, фосфор, аминокислоты, но также он имеет высокую жирность и калорийность. А еще некоторые сорта богаты натрием, избыток которого ведет к повышению артериального давления. Потому для большинства людей рекомендуемой нормой считается не более 30 граммов сыра в день», — говорят диетологи.

Тем, кто хочет получать максимум пользы от сыра, лучше выбирать нежирные сорта.

