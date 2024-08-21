Почему употребление плаценты — плохая затея

В каких случаях ее сохранение врачами оправданно

Плацента — это уникальный орган, который развивается в организме женщины во время беременности, обеспечивая питание и кислород плоду, а также выводя продукты обмена, то есть фильтруя отходы. После родов некоторые женщины сталкиваются с рекомендациями о потреблении плаценты — такие советы зиждутся на мифах о ее предполагаемой пользе для здоровья. Однако научные исследования показывают, что употребление плаценты может быть опасным как для матери, так и для ребенка.

«Плацента состоит из тканей, образованных как матерью, так и плодом, включая хорион и децидуальную оболочку. Основные функции плаценты — в обеспечении поступления кислорода и питательных веществ к плоду и удалении углекислого газа и других отходов. Плацента также производит гормоны прогестерон и эстрогены, поддерживающие беременность, и играет роль в защите плода от инфекций, создавая барьер для некоторых патогенов», — объясняют гинекологи.

Существует мнение, что потребление плаценты может улучшить восстановление после родов, повысить уровень энергии и даже предотвратить послеродовую депрессию. Эти идеи в значительной степени основаны на культурных традициях и анекдотических свидетельствах, а не научных данных. Ученые подтверждают, что плацента не содержит никаких уникальных веществ, которые могли бы существенно повлиять на здоровье женщины после родоразрешения. А вот негативные последствия такого «питания» вполне реальны.

«Плацента может содержать патогены, включая вирусы и бактерии. Употребление плаценты чревато заражением как матери, так и ребенка: вещества, содержащиеся в плаценте, могут попасть в грудное молоко и оказать негативное влияние на состояние новорожденного. У женщины плацента также способна вызвать расстройства пищеварения — тошноту, рвоту и диарею», — отмечают специалисты.

Плацента покидает тело женщины в течение получаса после появления ребенка на свет, выход плаценты называется третьим периодом родов. И лучший вариант, как можно поступить с плацентой, — это оставить ее врачам для утилизации. В исключительных случаях медики берут плаценту для исследования при наличии патологии у новорожденного.