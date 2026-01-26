Микрозелень несет в рацион повышенную концентрацию витаминов

Почему ее полезно включать в свое питание

Если еще некоторое время назад микрозелень воспринималась исключительно как украшение для блюд ресторанной подачи, теперь она отвоевала свое место в рационе человека и кто-то даже стремится вырастить микрозелень на своем подоконнике.

Микрозелень представляет собой молодые побеги овощей и зелени, собираемые в период ранней стадии роста. Согласно исследованиям, концентрация полезных элементов в микрозелени может превосходить их количество во взрослых растениях в несколько раз. Микрозелень насыщена витаминами A, C, E, K, группы B, антиоксидантами, аминокислотами и минералами: железом, калием, кальцием, цинком, селеном и другими.

Микрозелень отличается своей универсальностью: она подходит и для салатов, и для смузи с коктейлями, и для украшения блюд. Насыщенный вкус и аромат микрозелени добавляют угощениям особой пикантности.

Отметим, людям, склонным к аллергии, следует быть осторожнее с микрозеленью редиса и горчицы: вещества этих растений могут стать причиной нежелательных реакций.

О том, как вырастить микрозелень, рассказывает gorsite.ru.

Читайте также: Нужен ли организму детокс после праздничных застолий.

Смотрите еще: Чем освежить дыхание вместо жвачки.