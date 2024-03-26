Мифы о миоме матки

Патология является распространенной в репродуктивном возрасте

Миома матки довольно часто встречающийся недуг среди женщин репродуктивного возраста. Сопутствующих факторов развития патологии много, а вот точную причину возникновения назвать всегда затруднительно. Возможно, поэтому заболевание окутано различными мифами.

«Традиционно самые популярные — о том, что болезнь можно вылечить с помощью трав или таблеток, но это неправда. Кроме того, нелицензированные препараты могут быть даже опасны. Лечение проводится только хирургическим путем. И, конечно, пациенты опасаются, что миома может переродиться в рак. Но это не так, миома является доброкачественным образованием», — говорит главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Еще мифы о миоме:

• Если у матери была миома, то она будет и у дочери — это необязательно, хотя наследственный фактор присутствует.

• Миому можно обнаружить при осмотре на кресле — нет, сделать это позволяет только УЗИ.

• С этим диагнозом нельзя ходить в баню, на массаж и загорать — можно, если нет кровянистых выделений.

• Миома может «засохнуть» во время менопаузы — она не исчезнет, но способна к уменьшению.

• Естественные роды с миомой противопоказаны — нет, все зависит от размеров опухоли.

«Обычно миома матки протекает бессимптомно, но порой появляются признаки, которые нельзя игнорировать: обильные кровотечения во время менструации, кровотечения вне месячных, дискомфорт и боль во время секса, ложные или частые позывы к мочеиспусканию и запоры», — предупреждает доктор.

Чтобы не пропустить миому, необходимо ежегодно посещать гинеколога с профилактической целью. При выставленном диагнозе и отсутствии показаний к оперативному вмешательству миому нужно наблюдать в сроки, установленные врачом. Нельзя просто «забыть» о миоме, если образование имеет маленькие размеры, учитывайте, что миома склонна к внушительному росту.

Читайте также: Что приводит к ранней менопаузе.