Что приводит к ранней менопаузе

Климакс до 45 лет считается преждевременным

Гинекологи считают нормальным сроком для наступления менопаузы период с 46 до 54 лет, а вот более ранний климакс может быть спровоцирован определенными факторами.

«К преждевременной менопаузе, до 45 лет, ведут болезни, вызывающие уменьшение объема здоровых тканей яичников и нарушающие производство эстрогенов. Обычно это характерно для острой или хронической патологии яичника, эндометриоза с наличием кист, какой-то аутоиммунной болезни, запущенной гинекологической проблемы», — говорят врачи.

Помимо этого, женскому здоровью вредит интоксикация от курения или алкоголя и труд, сопряженный с химической вредностью. Пострадать организм может и от частых авиаперелетов, резких изменений массы тела в период позднего репродуктивного возраста, работы в ночное время, что нарушает циркадные ритмы, а также переохлаждений.

Для менопаузы свойственно прекращение женской репродуктивной системой полноценной деятельности, когда в организме больше не производится яйцеклеток, годящихся для оплодотворения, а концентрация эстрогенов серьезно уменьшается.