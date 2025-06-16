Любимое мороженое может быть смертельно опасным

Какая добавка в лакомстве угрожает сосудам

Мороженое приобретает особую популярность летом, но злоупотреблять им по ряду причин не стоит, известно же, что все хорошо в меру. К тому же ученые обнаружили, что поеданием мороженого можно нанести себе непоправимый вред.

«При наличии сахарозаменителя эритрита с мороженым следует быть осторожнее. Этой добавкой может оказываться негативное воздействие на сосуды: они сужаются, окисляются и разрушаются. Эритрит способен провоцировать появление тромбов и инсульты», — сообщают ученые.

Эритрит (эритрол) — добавка Е968 — может содержаться не только в низкокалорийном мороженом, но и в других сладостях, поэтому следует внимательно изучать состав потребляемого продукта.

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