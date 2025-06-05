Кому нельзя есть мороженое

Какой может быть одна порция десерта

Мороженое — излюбленное лакомство лета, поедание которого всегда немного уносит нас в детство. Однако при определенных заболеваниях употреблять мороженое следует с осторожностью и ограничениями. Кому нельзя есть мороженое часто, а когда его вовсе следует исключить из рациона?

«Мороженое обычно содержит молочный белок и лактозу — молочный сахар. У людей с лактозной непереносимостью или аллергией на молочный белок употребление мороженого может вызвать вздутие живота, диарею, аллергические реакции и другие неприятные симптомы. В таких случаях рекомендуется выбирать безлактозные или растительные альтернативы», — говорят гастроэнтерологи.

В составе мороженого имеется значительное количество сахара, который вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом, поэтому им следует поискать десерты без добавленного сахара.





Высокое содержание калорий и сахара в мороженом также способствует набору веса и ухудшению обменных процессов. Людям с избыточной массой тела или метаболическими нарушениями важно контролировать потребление сладких и жирных продуктов.

«При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, а также при патологии ЛОР-органов или простуде мороженое тоже исключается из питания», — отмечают врачи.

Для большинства здоровых людей умеренное потребление мороженого допустимо. Рекомендуется не более 1—2 порций в неделю, при этом порция обычно составляет около 50—100 г. Важно вписывать десерт в общий рацион: мороженое не должно заменять полноценное питание и не должно становиться ежедневной привычкой.