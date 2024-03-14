Коронавирус провоцирует порядка 70 болезней

Это могут быть и хронические, и новые патологии

Перенесенная коронавирусная инфекция способна повлечь развитие свыше 70 разнообразных болезней. Таковы наблюдения медиков.

К первой группе относятся патологии, уже беспокоившие человека ранее или те, к которым была предрасположенность.

Вторую группу недугов сформировал продолжительный воспалительный процесс, затронувший и нервную систему. Часто пациенты, перенесшие ковид, описывают проблему как ощущение «мозгового тумана».

Третью группу составляют болезни, относящиеся к нарушению свертывающей способности крови и воспалению сосудистого русла. Ковид даже показал медикам, что способен вызывать воспаления внутренних оболочек сосудов.