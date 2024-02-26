Коронавирус может состарить мозг на 20 лет

С чем связано такое воздействие болезни на главный орган

«Слабость, туман в голове, ухудшение памяти, мозг отказывается соображать», — такие жалобы врачи слышат от 46 процентов уже переболевших коронавирусом пациентов. Медиками еще не изучены все негативные последствия ковида, но уже понятно, что инфекция плохо сказывается на состоянии мозга.

«Проблемы с когнитивными способностями и памятью, на которые жалуются пациенты после болезни, связаны с нейроанатомическими изменениями в мозге. Ковид влияет на мозг как серьезная черепно-мозговая травма. Урон, нанесенный органу, можно сравнить с внезапным старением на 20 лет. Первопричиной этого становится кислородное голодание, которое многие испытали во время болезни. Мозг не получал достаточного количества кислорода и крови, потому некоторые его зоны повредились», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Будут ли эти повреждения обратимы, пока неясно, но помочь своему мозгу можно, если приобщиться к здоровому образу жизни. Большую роль для здоровья играют регулярные занятия физкультурой: движение способствует насыщению мозга, да и всего организма, кислородом. Особенно хорошо заниматься на свежем воздухе.

Также нужно сбалансированно питаться, включая в рацион орехи, рыбу, овощи, зеленый салат, специи и отказываясь от быстрых углеводов, трансжиров, энергетических и алкогольных напитков.

Еще следует периодически бывать у врача, сообщая специалисту обо всех изменениях своего состояния.