Эти болезни может «надуть» весенним ветром

На фоне сезонного переохлаждения беспокоит не только ОРВИ

Теплая погода так и шепчет, чтобы мы расстегнули куртку или вовсе ее сняли. Но ветреной во всех смыслах весне нельзя доверять, ведь она, соблазнив теплыми лучами солнца, может довести до больничной койки.

Неустойчивая погода и резкие перепады температурного режима часто приводят к весеннему переохлаждению. Из-за влажного ветра холод ощущается сильнее, а тепло организмом теряется интенсивнее, чем при зимнем сухом морозе.

«Человек сам не замечает, как стал жертвой весеннего переохлаждения. Обманчивое тепло маскируется за ярким солнцем, атакуя резкими порывами ветра, которые быстро охлаждают тело, особенно у тех, кто снял теплые вещи и уже отказался от головного убора. Переохладившись весной, человек наносит серьезный удар по своей иммунной системе, которая и без того ослабла за время зимы», — предупреждают терапевты.

Слизистые оболочки лишаются части местного иммунитета из-за переохлаждения, что делает путь в организм для вирусов и бактерий более доступным. Сужение сосудов от холода провоцирует снижение защитных функций, так развиваются ОРВИ и грипп. Раздраженное холодным ветром горло делается уязвимым перед воспалением, что провоцирует ангины и фарингиты, а без головных уборов весной часто воспаляются уши, и тогда уже приходится лечиться от отита.





«Сюрпризы» весенней погоды могут быть не только в виде ОРВИ: если переохлаждаются поясница и тазовая область, велика вероятность пострадать от цистита, пиелонефрита или простатита.

Холодный весенний ветер способен вызвать и неврологические нарушения — невралгию, миозит, головные боли и сосудистые спазмы.

Весной часто обостряются хронические патологии здоровья, осторожнее нужно быть людям с артритами и радикулитами, бронхитами, кардиозаболеваниями.

Защитить организм от переохлаждения позволит многослойность — одевайтесь так, чтобы при необходимости можно было что-то снять, а после дополнительно утеплиться, если того потребует погода. Не торопитесь отказываться от головного убора, замените его облегченным вариантом и носите с собой на всякий случай. Не стойте на сквозняках и не гуляйте при слишком ветреной погоде.

Проявите заботу об иммунной системе — сбалансированно питайтесь, высыпайтесь, занимайтесь умеренной физической активностью и старайтесь избегать стрессов, ведь кортизол является провокатором воспалительных процессов.

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