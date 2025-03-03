При наращивании ресниц организм подвергается канцерогенному воздействию

Какую опасность формальдегид представляет для здоровья

Женщины, которые наращивают ресницы, должны знать, что клей, используемый во время процедуры, может содержать канцерогенные вещества. И чаще всего таким опасным компонентом оказывается формальдегид.

Контакт формальдегида с глазами способен вызвать следующие проблемы:

• раздражение и воспаление — при попадании формальдегида на слизистую оболочку глаз может возникнуть раздражение, которое проявляется в виде покраснения, зуда, жжения и слезотечения;

• аллергические реакции — у некоторых людей формальдегид вызывает аллергические реакции, включая отек век, конъюнктивит и другие неприятности;

• долгосрочные эффекты — хроническое воздействие формальдегида грозит более серьезными проблемами, например снижением остроты зрения и развитием глазных заболеваний.





«Формальдегид представляет опасность не только для глаз, но и для всего организма. При вдыхании или контакте с кожей формальдегид провоцирует головные боли, головокружение и тошноту. Он является ядовитым веществом и негативно влияет на центральную нервную систему. Пары формальдегида раздражают дыхательные пути, обостряют бронхит и другие респираторные патологии», — объясняют токсикологи.

Международное агентство по изучению рака классифицирует формальдегид как канцероген первой группы, что означает, что он может вызывать онкологию у человека при длительном воздействии.